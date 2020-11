Votre budget soins de santé va-t-il vraiment augmenter ?

Les Belges seraient inquiétés par l’évolution des coûts des soins de santé… Caroline Sury journaliste à l’Echo et chroniqueuse 6/8 apporte toute une série de réponses à vos questions. C’est le bon plan de Caro en ce lundi 2 novembre.

Face aux coûts liés à une potentielle hospitalisation et face à l’évolution des coûts des soins de santé en général, l’inquiétude des Belges grandit. À juste titre ?

"D’après les résultats du nouveau baromètre DKV, 1 Belge sur 2 est inquiet en raison des coûts liés à une possible hospitalisation causée par le Covid-19 " commente Caroline Sury.

"Pour rappel, dans le cas d’un médecin non conventionné, vous allez payer des suppléments d’honoraires en plus de votre ticket modérateur . Ce dernier correspond au montant des frais médicaux qui reste à charge du patient après l’intervention de l’assurance obligatoire ."

Ceux qui craignent pour leur budget peuvent recourir davantage à un médecin conventionné , c’est-à-dire, qui respecte les tarifs officiels fixés par l’Inami . Notez que c’est le cas pour la grande majorité des médecins et prestataires de soins (kinés, dentistes). Il existe des outils en ligne des mutuelles ou de l’Inami.

Bientôt opéré ou hospitalisé : rassurez-vous !

Bientôt opéré ou hospitalisé : rassurez-vous! - © John Fedele - Getty Images/Tetra images RF

Vu l’état d’urgence dans les hôpitaux, de nombreux patients qui devaient être opérés et/ou hospitalisés sont désormais victimes d’un report de soins, comme cela avait déjà été le cas lors de la première vague.

Selon Caroline, "Ils vont être hors délai pour la prise en charge par leur assurance de certaines factures pré et post-hospitalisation".

Si c’est votre cas, rassurez-vous, car les mutuelles et les compagnies d’assurance privées ont pris leurs dispositions : elles ont décidé à titre exceptionnel de rallonger les périodes pré et post-hospitalisation prévue dans leurs contrats pour le remboursement des frais ambulatoires (examens, consultations, médicaments, kiné, matériel, etc.) liés à l’hospitalisation.

"Toutefois, prenez la peine de vous renseigner, car les délais et conditions varient d’un assureur à l’autre" note encore Caroline.