Voici trois idées de cadeaux pour les enfants pour les fêtes

Les fêtes se rapprochent à grand pas ! Et si, pour le moment, les magasins qui ne sont pas de première nécessité restent fermés, il vous est possible de trouver des bons plans cadeaux pour vos progénitures, voire à glisser subtilement à l’oreille de saint Nicolas.

Delphine vous recommande ce jeu pour une raison bien particulière : "Au-delà du fait qu’on est dans un jeu qui travaille la mémoire, est coloré et adapté aux enfants assez jeunes, c’est que l’on rentre dans l’univers des musées et des œuvres d’art". En effet, une œuvre d’art volée au Loup’vre. Celle-ci varie à chaque partie. Par un jeu de dés, il faudra découvrir quelle œuvre manque dans ce jeu déduction ressemblant à un Cluedo pour les enfants.

Toi et Moi, ce que nous construirons ensemble relève également de beaucoup de poésie.

Delphine Simon conseille ce livre qui aborde la relation parent-enfant, en l’occurrence ici d’un père et de sa fille.

"Qu’est-ce qu’on peut construire ensemble ? On se rend compte que tout est possible dans ce livre. À partir du moment où il y a de l’amour et de l’imagination" résume la chroniqueuse sur le message du livre qui utilise la métaphore du bricolage. "Au fur et à mesure qu’on construit des choses, on va renforcer cette relation". Un exemple tiré de ce livre pour enfants est celui de la montre qui indique et donne le temps pour créer des beaux moments.

