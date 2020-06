Voici les looks et vêtements à adopter pour être à la mode pendant cet été - © Tous droits réservés

Valérie Kinzounza, chroniqueuse mode et rédactrice en chef du magazine Flair fait le tour des rayons hommes et femmes pour vous relooker pour l'été dans Le 6-8. À la mode pour cette saison estivale 2020 : du recyclé, de la couleur, du chic et du court. Avec le confinement, la population n'a pas pu profiter des tendances mode du printemps. Focus donc sur l'été qui se rapproche à grands pas et ses looks à absolument adopter tant pour homme que pour femme. De manière générale, le recyclé est tendance en 2020. "La mode n’est plus seulement une image mais aussi un mode de pensée qui veut montrer son engagement, pour le climat notamment" résume Valérie.

Les looks féminins : jean et bohème Voici les looks et vêtements à adopter pour être à la mode pendant cet été - © Luis Alvarez - Getty Images Voici les looks et vêtements à adopter pour être à la mode pendant cet été - © wundervisuals - Getty Images Dans les looks généraux, deux tendances se dégagent chez les femmes. Il y a d'abord le total look jean. "Cela reste un incontournable le jean mais l'idée c'est de le porter de la tête au pied : il faut rester idéalement dans le ton monochrome" commente Valérie Kinzounza. Si vous souhaitez toutefois ne pas opter pour une combi en jeans par exemple mais que vous avez peur de faire une faute de goût, "il vaut mieux rester dans les mêmes teintes ou alors privilégier une pièce comme une robe ou une salopette en jean. Ce sera ainsi très facile à accessoiriser et on reste dans la tendance" note encore la chroniqueuse. L'autre look à la mode, c'est l'allure bohème. "C'est le retour un peu seventies, rock, avec des longues robes un peu décontractées mais assez chic et très bien coupé pour rester dans le ton, donc sans le côté folklorique de ces années" précise Valérie. Elle ajoute : "Pour l'été c'est confortable, c'est ample, ça respire, on peut porter cela avec des petites sandales et des nu-pieds".

Des imprimés, de la couleur, des manches bouffantes Young boho woman laughing in front seat of recreational van - © Gpointstudio - Getty Images/Image Source Voici les looks et vêtements à adopter pour être à la mode pendant cet été - © nicoletaionescu - Getty Images/iStockphoto Voici les looks et vêtements à adopter pour être à la mode pendant cet été - © Westend61 - Getty Images/Westend61 Dans les vêtements du haut, Valérie Kinzounza conseille l'imprimé Tie & Dye, qui revient à la mode. "C'est l'imprimé typique été mais qui a été très à la mode dans les années 1990" remarque-t-elle. En général, ce qui sera très à la mode cet été est tout ce qui comporte des "tâches". Avantage de cette tendance, c'est que vous pouvez facilement le créer vous-même avec des enfants en recyclant un ancien t-shirt. "C'est assez facile, vous n'êtes pas obligée d'en acheter, cela peut faire une activité bricolage". Autre grosse tendance dans les imprimés, celle des motifs végétaux comme des tropiques ou des grandes feuilles. Attention au coloris cependant, en 2020, "il faut des couleurs plus vives : du rouge, du vert, du flash", fini les tons pastels cette année. Les manches ballons sont aussi à la mode. On peut donc avoir la réponse maintenant, Sara De Paduwa, lors de son fou rire par rapport à son haut à manches bouffantes, n'avait pas fait de "fashion faux pas" mais était déjà ultra tendance ! Cela peut aussi être "des épaulettes XXL mais qui donnent cette impression de carrure. On va voir cela sur toutes les pièces : que ce soit sur les robes, les blouses, les vestes, les t-shirts". Cet habit n'est pas réservé à un seul type de morphologie, il faut simplement voire selon le modèle, si le col est à ras du cou, avec décolleté ou pas.

Le short... citadin Voici les looks et vêtements à adopter pour être à la mode pendant cet été - © javi_indy - Getty Images/iStockphoto De manière générale, les couleurs en 2020 seront très joyeuses pour effacer la période morne que le monde a vécu en début d'année. "On est dans du joyeux, de l'acidulé. Cet été il n'y a pas une couleur phare mais de la couleur : cela peut être en total look ou des touches de couleur, que ce soit du bleu, du vert,..." affirme la chroniqueuse mode. Pour le bas, c'est le short qui est à l'honneur en été 2020, mais pas n'importe lequel. "L'année dernière c'était la jupe culotte qui était revenue en force. Cette fois c'est plus surprenant car c'est le short citadin, pas le short décontracté pour aller à la plage. L'idée c'est de le porter du matin jusqu'au soir, le short très chic et élégant, qu'on va accessoiriser et qui donne vraiment très bien. C'est moins facile à porter, cela ne va pas à toutes les silhouettes évidemment mais c'est assez joli".

Les hommes en rose et avec imprimés Voici les looks et vêtements à adopter pour être à la mode pendant cet été - © Davidovici - Getty Images/iStockphoto Chez les hommes, la couleur tendance de l’été 2020 est... le rose, l'idéal pour voir la vie en rose après des mois difficiles. Valérie Kinzounza l'assure : "C'est la tendance très lourde de l'été. Le rose a inspiré les créateurs, on le voit sur les vestes, les t-shirts, les pantalons. Vous en verrez partout, en détail ou en pièce". Les imprimés forts sont aussi à la mode cette année. Comme pour les femmes, l'imprimé tropical, et particulièrement avec de la couleur flash, a la cote au masculin. On peut aussi retrouver des imprimés artistiques comme des imprimés impression foulard, en toile de Jouy, des imprimés graphiques, avec arabesques... Mais toujours avec de la couleur. Les tendances mode de l’été pour les hommes - Le 6-8 (116/255) - 17/06/2020 Les tendances mode de l’été pour les hommes

Le haut du corps : vestes et marcels Voici les looks et vêtements à adopter pour être à la mode pendant cet été - © Thomas Tolstrup - Getty Images Voici les looks et vêtements à adopter pour être à la mode pendant cet été - © Justin Case - Getty Images Le t-shirt estival à la mode est quant à lui le célèbre marcel, débardeur pour hommes. "Il a souvent été moqué ces dernières années parce que cela donne l’impression de Patrick dans Camping" s'amuse Valérie Kinzounza. La chroniqueuse explique également l'origine du nom de ce vêtement : "Il vient de la bonneterie qui l'a commercialisé à l'époque. Son origine remonte au milieu du 19ème siècle. Ce sont des manutentionnaires qui l'utilisaient pour avoir plus de grandes libertés de mouvements. C'est Marlon Brando qui l'a popularisé et l'a rendu très sexy dans Un tramway nommé désir". La veste pour laquelle vous devez opter en tant qu'homme en été 2020 c'est le perfecto, qui aura finalement traversé les générations. “L'avantage c'est que cette pièce va à tout le monde. Il faut ensuite trouver la version qui vous convient" note la chroniqueuse mode. On trouve des versions classiques, cintrées, courtes qui donneront un rendu "très chic" et auquel on peut tout associer selon Valérie.