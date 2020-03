Voici les exercices musculaires que l'on propose avant de partir au ski... en 1979

Dans la séquence Sonuma du jour sur les archives audiovisuelles, Tom Salbeth nous propose une vidéo publiée dans le Journal télévisé en... 1979 dans laquelle un moniteur de ski proposait des exercices physiques pour développer les muscles utiles à la pratique du ski alpin et du ski de fond.

La semaine des vacances de Carnaval est terminée mais peut-être partez-vous au ski durant les prochaines semaines ou les vacances de Pâques ?

Il est toujours utile d'effectuer un petit renforcement musculaire, notamment au niveau des adducteurs, des abdominaux, des lombaires, et de la ceinture scapulaire avant de rechausser ses skis comme l'explique ce moniteur. Il s'agit d'exercice simples qu'il vous est toujours possible de réaliser chez vous. En 1979, le moniteur s'aidait de... chaises pour effectuer certains exercices. Ceux-ci semblent encore d'actualité. Vous pouvez bien entendu effectuer d'autres exercices chez vous comme les fentes et les squats, largement répandus pour arriver en bonne condition sur les pistes ou pratiquer le plus connu de tous les exercices : la chaise isométrique.