Voici les 3 buzz mode de la rentrée qui vont vous faciliter la vie

Un sac ingénieux, un legging pas comme les autres ou encore des vêtements pensés pour simplifier le quotidien des mamans allaitantes… On parle des produits qui font le buzz en cette rentrée avec Valérie Kinzounza, la spécialiste mode du 6/8.

1. Le sac dont tout le monde parle

Valérie Kinzouza a déniché pour vous le sac de travail pratique pour la rentrée : un tote bag 2 en 1 vendu chez Ikea qui porte le doux nom de Drömsäck. Il est devenu un "must have" depuis qu’il fait le buzz sur le réseau social TikTok dont il est la star de milliers de vidéos. Pourquoi ? Pour ses nombreuses qualités : il se transforme en sac à dos, il est conçu dans un tissu waterproof recyclé, et il a été pensé avec de multiples rangements dont un compartiment pour ranger un ordi, un compartiment antivol et même un porte-clés dans la poche extérieure pour ne jamais plus perdre ses clés au fond du sac ! Et tout ça pour à peine 20 euros.

2. Le legging menstruel d’Adidas

Après la culotte menstruelle qui a déjà séduit bon nombre de femmes et le maillot de bain menstruel, une nouveauté a fait son apparition sur le marché : le legging de sport adapté aux menstruations. Partant du constat que beaucoup de femmes, et tout particulièrement les adolescentes, ne se sentent pas à l’aise pour faire du sport pendant leurs règles, Adidas a créé un legging leur permettant de bouger sans stress et sans aucune gène. Ce dernier est équipé de plusieurs couches absorbantes et d’une membrane étanche qui assure une protection optimale quel que soit l’entraînement. Son prix : 65€ sur le site d’Adidas.

3. Une marque belge de vêtements d’allaitement

Milk Away, une marque de vêtements créée par une jeune bruxelloise, permet aux mamans de conjuguer sereinement allaitement avec leur vie de femme. En effet, tous les modèles de robe, t-shirt, pull etc. vendus par la marque sont pourvus, sur le côté, d’une fermeture éclair imperceptible de 30 centimètres qui rend l’allaitement rapide, facile et discret. A des prix abordables, chaque pièce a été pensée pour que le modèle, les couleurs, la coupe collent avec les besoins et envies des mamans actuelles et mettent aussi en valeur leur silhouette post-accouchement. Il y a même un sweat pour les papas !

Retrouvez les idées tendances et lifestyle de Valérie Kinzounza, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une.