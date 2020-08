Voici la technique originale pour se mettre seul(e) de la crème solaire dans le dos

Mathieu Van Overstraeten a proposé une idée originale dans la séquence du Post du jour ce 17 août dans Le 6-8 : une vidéo d'une dame s'étalant de la crème solaire grâce à un rouleau de peinture.

La Belgique a connu sa semaine la plus chaude de son histoire en août 2020 depuis l'enregistrement des températures en 1833. Notre pays n'a pas été le seul touché puisque de nombreux autres pays d'Europe ont subi cette nouvelle vague de chaleur, qui témoigne du réchauffement climatique.

Pour se protéger, rien de tel que de boire de l'eau et de couvrir toutes les parties de son corps de crème solaire si vous êtes en maillot de bain. Malgré tout, "il y a certaines parties du corps qui sont plus difficilement accessibles et quand on a personne avec soi sur la plage pour tartiner son dos, il y a des gens qui ont trouvé des techniques pour se couvrir entièrement de crème solaire" introduit Mathieu Van Overstraeten.

Une dame a eu une (bonne ?) idée, utiliser un rouleau de peinture pour étaler soi-même la crème dans son dos. Une image directement capturée par des internautes et qui fait le buzz.

Alors, vous sortez vos rouleaux pour la fin de l'été ?