Vivre mieux, plus vieux : comment nourrir nos gènes de longévité ?

Il y a vivre plus longtemps et vivre plus longtemps sainement. Depuis 1960, nous avons ajouté une vingtaine d’années à nos vies, mais pas autant de vie à nos années. Nos gènes y sont d’ailleurs pour quelque chose.

Vivre vieux et vivre bien dépend pour 20% de nos gènes et pour 80% de notre style de vie. C’est en tout cas ce que nous apprend Chantal van der Brempt, nutritionniste attitrée du 6-8.

Ainsi, la chroniqueuse se laisser aller à une métaphore pour introduire le sujet du jour : "Les gènes, c’est quelque chose de très codé. C’est comme les touches d’un piano et aussi longtemps qu’il n’y a pas de pianiste, il ne se passe rien. A nous, les pianistes de jouer la meilleure partition en activant certaines touches et en évitant d’autres", explique-t-elle.

Il s’agit là des gènes sirtuines, contrôlant à la fois notre survie, notre santé et notre vitalité : "On va apprendre à les titiller d’un point de vue alimentaire. C’est comme la douche froide le matin. Elle active aussi ces sirtuines qu’on appelle également gènes de longévité ou vitalité", avance Chantal.

Pour les activer d’un point de vue alimentaire, la nutritionniste avance deux façons de le faire :

Maintenir nos taux de deux molécules indispensables : le NAD + et le resvératrol.

: le NAD + et le resvératrol. Adopter le jeûne périodique : "Cela va activer nos circuits de survie. On a un peu faim, il y a comme un petit danger et nos gènes de longévité se mettent en route".

En pratique, cela veut s’apparente à l’adoption des grands principes du régime de nos centenaires, à savoir une alimentation pure qui évite entre les pesticides et les transformations industrielles. "Il y a aussi les aliments riches en végétaux évidemment (légumes, fruits, grains, noix, etc.), mais aussi un peu de viande, voire du vin en petite quantité et sans sulfites ou encore du café", énumère la chroniqueuse.