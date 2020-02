Vivez une expérience nouvelle en télévision avec Inside Risk

Inside Risk, c'est donc un documentaire qui reprend en plus les codes des "Livres dont vous êtes le héros" ou des escape games où le temps est compté et où chaque décision peut influencer le cour de l'histoire. Vous vivrez donc de l'intérieur la négociation d'une prise d'otage .

François annonce : "C'est une expérience tout à fait inédite et exclusive en télévision. Pour la première fois, on va proposer aux téléspectateurs de vivre une expérience nouvelle, un documentaire interactif ". Il développe :

Un "jeu" sur le web et en studio

Inside Risk, l'émission interactive de la RTBF qui révolutionne la télévision - © Tous droits réservés

L'animateur a proposé un premier extrait de ce documentaire dans Le 6-8, qui dresse le contexte de cette histoire.

Il prévient : "C'est plein de suspens. Vous allez voir que les téléspectateurs auront la chance d'être tenus en haleine du début à la fin".

François Mazure pointe la particularité de cette émission qui ne vous laissera pas indifférent :

Surtout, les téléspectateurs auront l'occasion via la plateforme internet Inside Risk de se prononcer à la place de Jean-Pierre Mottu : qu'auraient-ils fait, qu'aurions-nous fait à sa place ?

Les téléspectateurs vont donc pouvoir jouer gratuitement et se plonger dans l'ambiance telle qu'elle aurait pu l'être lors de cette prise d'otage. Bien entendu, ceux-ci ne jouent pas avec des vies humaines. Si l'histoire est vraie, l'expérience est quant à elle entièrement fictive.

Outre le public devant son écran, l'émission en prime time, accueillera des quidams sur le plateau. L'animateur explique : "Il y a un public en plateau et il y aura quatre invités autour de la table : des personnes qui viennent des quatre coins de la Belgique, qui ont des âges différents, qui ont des milieux professionnels différents de manière à ce qu'ils puissent déjà argumenter leurs choix et que les téléspectateurs puissent éventuellement s'identifier l'un à l'autre parce que vous verrez que chacun en fonction de notre tempérament, de notre caractère, de notre expérience, on décidera autrement et on en apprendra sur nous-mêmes, sur la manière dont on se prononce dans des cas de choix majeurs dans notre vie".