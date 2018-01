Le Gonoy

Vive les fromages wallons ! - © Tous droits réservés

Le Gonoy de la ferme de la Sarthe à Mettet.

Un fromage à pâte dure au lait cru.

Cette ferme est active aussi dans la biodynamie depuis plus de trente ans. Pour rappel, ce principe agricole entend considérer l'ensemble de la ferme comme un organisme vivant et limiter au maximum les entrants.



Dans sa petite ferme de 29 hectares et avec sa vingtaine de vaches Pie Rouge mixte, Damien favorise la production laitière. Il faut dire que son épouse transforme le lait en fromages (dont les délicieux Gonoy, une pâte cuite style gruyère et le Roûve, une croûte lavée style Maroilles), vendus dans le magasin à la ferme, via des coopératives et sur certains marchés à Bruxelles et en Wallonie.

C’est vraiment exceptionnel proche du Comté et un peu de l’Emmental.