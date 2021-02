Visite royale : au printemps 1966, Liège accueillait Elisabeth II

En 1966, la reine d’Angleterre rendait visite au peuple belge. Une visite officielle de cinq jours amenant notamment les souverains britanniques, follement acclamés par la foule, du côté de Liège.

Dans la séquence Sonuma du jour, Hugues Hamelynck nous replonge en 1966, année où Elisabeth II entame la première visite officielle de son règne à l’occasion des commémorations de la Seconde Guerre Mondiale.

Plus de quatorze ans après son couronnement, la Reine se rend notamment à Liège. La suite royale est alors guidée vers le Monument de la Résistance, salué par une foule en délire alors que retenti le "God Save The Queen".

►►► À lire aussi : En 1967, Johnny Hallyday faisait sensation au "Parapluie des vedettes" à Huy

"La vue du Perron, symbole des libertés communales et liégeoises, ne peut que plaire à la souveraine d’un pays où la liberté a été consacrée il y a des siècles par la Magna Carta", explique-t-on dans le reportage avant de voir à nouveau la reine saluer les rues bondées de monde.

Vêtue d’un long manteau turquoise et d’un chapeau orné de fleurs à l’occasion, Elisabeth II était accompagnée de son mari, le duc Philip D’Edimbourg. En compagnie du roi Baudouin, de la reine Fabiola, du prince Albert et de la princesse Paola, elle se rendra également à Bruxelles, Bruges, Ostende et Anvers durant sa courte visite.

"Ça aurait été pas mal un petit épisode de la série The Crown à Liège en bord de Meuse. Vous imaginez, la reine Elisabeth II chez Lequet ? Sur la Batte en train de manger des boulets sauce lapin", s’était amusé Hugues en début de séquence. Il n’en sera finalement rien, mais qui sait ? "Elle est toujours là", renchérit Sara.