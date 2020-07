Visionner la croissance d'un chat en 20 secondes, c'est trop mignon

Hugues nous propose une petite pause toute attendrissante avec une vidéo épinglée sur la toile et qui fait le buzz.

Les chats, ça nous fait craquer et quand ils sont chatons, on fond illico ! Pour le simple plaisir des yeux voici une petite vidéo bien sympa en accéléré qui retrace la croissance d’un chaton jusqu’à l’âge adulte, pour ensuite faire un focus arrière et revenir sur sa plus tendre enfance.

Une séquence trop chou, trop mignonne que l’on souhaitait absolument partager avec vous, juste comme chat !