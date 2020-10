Les mesures de re-confinement sont prises un peu partout dans le monde, entraînant avec elles un probable nouvel afflux de travailleurs sur les applications de réunions en visioconférence. Pas étonnant donc de voir resurgir des idées originales pour passer ces réunions depuis chez soi dans le meilleur confort possible. Parmi ces idées, "on l'avait vu pendant le confinement à la fin de l'année, les lignes de vêtements ressortent au profit du télétravail" observe Tom Salbeth .

Du luxe, du confort et de l'insolite

Visioconférences : une collection canadienne allie vêtements classes et confortables - © Henri Vézina

C'est le cas de la marque canadienne pour hommes Henri Vézina, avec cette nouvelle ligne de vêtements intitulée The Work From Home Collection, pour lesquels "le haut est parfaitement looké et corporate, de quoi faire une belle visioconférence et en bas le confort absolu" indique Tom Salbeth. Costume et cravate sont ainsi de sortie mais sont dépourvus de pantalon : à la place, des chaussettes et des claquettes !

Petite particularité, un shooting photo professionnel a même été réalisé, par l'agence Dentsu renseigne le site Creapills avec un résultat plutôt amusant, entre luxe et caractère insolite.

Ce n'est toutefois pas la première marque à proposer une pareille ligne de vêtements. Des Japonais avaient déjà proposé sur Kickstarter un pyjama avec le haut en chemise et un bas plus décontracté pour un projet baptisé WFH Jammies d'après le même site d'informations créatives.