Vincent Langendries : "J’aime les infos et Ophélie adore le foot, on se retrouve facilement sur les deux terrains"

Vous le retrouverez aux commentaires des matchs des Diables Rouges pendant l’Euro de football : Vincent Langendries s’est confié à David Barbet avant le début de la compétition. Tous les matchs de l’Euro 2020, qui prend place du 11 juin au 11 juillet 2021, reporté d’un an en raison de la pandémie de covid-19, sont à suivre sur les différents médias du service public. Cette année, c’est Vincent Langendries qui sera la voix de la RTBF pour cet événement. Il guidera le public de notre équipe nationale à l’antenne, vers, espérons-le, son rêve de trophée. ► Euro 2021 : Découvrez le calendrier des diffusions sur la RTBF

Le choix d’être la voix de la RTBF pour l’Euro

Autour du journaliste sportif de 52 ans, une équipe de choc a été formée par la direction des sports de la RTBF pour vous faire vivre les matchs et les coulisses de ce grand tournoi. Ce sera la première fois que Vincent Langendries commentera les matchs des Diables lors d’un grand tournoi, un défi qu’il compte relever haut la main. "Rodrigo Beenkens et moi faisons partie de cette équipe depuis le début. L’été qui arrive est un peu compliqué car le Tour de France et l’Euro se chevauchent. La direction a donc fait des choix par rapport aux commentaires. J’ai appris la nouvelle par mon rédacteur en chef (NDLR : Benoit Delhauteur qui a remplacé Michel Lecomte, retraité) qui m’a convoqué dans son bureau pour me signifier la décision de l’été, que Rodrigo serait exclusivement versé sur le cyclisme et le Tour de France et que je serais chargé de reprendre les commentaires (des Diables). Un peu surpris de la décision mais c’est logique à partir du moment où deux grands événements se chevauchent et sont aussi importants l’un que l’autre pour notre chaîne" a-t-il déclaré.

2 images © Martin Godfroid

Entre l’info et le sport, son cœur balance

Le sport n’est pas le seul à avoir élu domicile dans le cœur de Vincent Langendries. Il est marié depuis plusieurs années à Ophélie Fontana, présentatrice du JT de 13 heures. ►►► À lire aussi : Typh Barrow encore coach à The Voice ? "Avec joie, mais cela dépendra surtout de l’agenda" Mais de quoi discutent les deux amoureux à la maison : information ou sport ? Le principal intéressé tempère : "Il y a presque autant de matchs de foot à la télé que de journaux télévisés donc il y a match. Objectivement parlant, on regarde plus les infos que le foot. J’aime bien les infos et Ophélie adore le foot donc on se retrouve assez facilement sur les deux terrains. Je suis un accro à l’info de manière générale, au sport en particulier, et quand on commente beaucoup de foot, qu’on est plongé par son métier dans ce milieu, on aime faire une pause de temps en temps. Je regarde pas mal de football à la télé mais pas non-stop et je ne l’impose pas à la famille".

2 images © Martin Godfroid

Des nouvelles d’Eden

Vincent Langendries, après plusieurs années à couvrir l’actualité des Diables rouges en tant qu’envoyé spécial de la RTBF auprès de notre équipe nationale, il s’est lié d’amitié avec un certain Eden Hazard. Le joueur du Real Madrid ne jouera pas le match amical contre la Grèce mais devrait être apte à jouer l’Euro après une saison minée par les blessures. Le journaliste donne des nouvelles du numéro 10 des Diables qu’il a reçues, pas directement du joueur, mais de son entourage : "Tout part d’une cheville droite un peu fragile : en 2017 lors d’un entraînement avec les Diables il s’était fracturé cette cheville. On lui avait apposé une plaque et deux ans et demi plus tard, un nouveau choc sur celle-ci a conduit à une nouvelle opération il y a un an aux États-Unis" rappelle-t-il. "Cela le tracasse de plus en plus j’imagine, quand on sait la joie de vivre et le plaisir de jouer qu’il a toujours mis en avant, cela doit être très dur psychologiquement pour lui". On croise les doigts pour qu’Eden Hazard prenne du plaisir sur le terrain et nous fasse à nouveau rêver, tout comme les commentaires de Vincent Langendries. Retrouvez David Barbet et les coulisses de la télévision, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une.