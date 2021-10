Vidéo insolite : une vue de Manhattan à couper le souffle, gardez bien les yeux ouverts !

Si vous n’avez déjà eu la chance d’aller à Manhattan ou New-York et de ne jamais être monté en haut d’un gratte-ciel pour avoir une vue sur l’île de Manhattan, ces images vont vous faire rêver. On connaissait déjà la t our le Rockefeller, le Word Trade Center, il y a désormais "le Summit One Vanderbilt", un gratte-ciel de 427 mètres.

L’attraction comprend une incroyable plateforme d’observation en verre et en miroir, uniquement accessible par des ascenseurs transparents, qui s’élèvent à 305 mètres du sol. Vous y arriverez en seulement 42 secondes. Lorsque vous vous retrouvez dans cette immense espace, vous ne savez plus très bien où est le haut, le bas, la gauche, la droite mais vous aurez une vue fantastique sur Manhattan. D e quoi vous donner une frousse bleue.