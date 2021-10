Vidéo insolite : un hélicoptère vient en aide à un courageux balayeur

On sort les grands moyens pour s'envoler, tel un hélicoptère et nous partons en Chine près de la petite ville de Bengbu. Là aussi, en cette période automnale, le travail ne manque pas pour le personnel technique qui doit balayer de nombreuses allées pour la sécurité de tous et l’accueil des habitants.

Histoire d’aller plus vite, il y a différents outils qui peuvent vous aider à ramasser les nombreuses feuilles mortes mais jamais cet homme aurait imaginé qu’un hélicoptère vienne lui apporter de l’aide. En tout cas, cela semble efficace à en croire ces images et les remerciements de cet homme. Sur le plateau du 6/8, les réactions fusent : " Vous les garçons, vous avez toujours un hélico avec vous " sourit Sarah, "cela sent le moment de solitude" enchaîne Carlo de Pascale.

Fini les souffleurs dans le jardin !

Regardez plutôt !