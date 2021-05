Vidéo Insolite : un couple se lance dans le jeu "cadavre exquis" sur Tik Tok, l'histoire est originale

Un phénomène politique au départ, le cadavre exquis, c’est un jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. Rappelez-vous, on a joué à cela quand on était enfant.

Petit rappel du principe : vous écrivez une phrase, vous pliez votre papier, vous donnez le papier au suivant et il doit compléter avec ce que vous y avez inscrit. Ensuite on déplie le papier final et on relit l’ensemble, cela donne très souvent un résultat qui n’a ni queue ni tête. L’autre version consiste à en faire de même mais avec des dessins.

Dans cette vidéo qui cartonne sur Tik Tok, ce jeune couple explique aux internautes ce qu’ils attendent d’eux. En fait le couple réalise une première image et ensuite d’autres personnes viennent tourner et ajouter un autre morceau de vidéo et on les additionne ainsi petit à petit. Le film ne fait donc que s’agrandir et raconte toute une histoire.

Ce qui est formidable, c’est que tout le monde s’y met sans même se connaître. C’est très participatif et collaboratif. A vous de jouer !

