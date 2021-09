Vidéo insolite : un corbeau attaque un drone qui livre du café

A Canberra, capitale de l’Australie, un drone est chargé d’une livraison un peu particulière. Jusque-là rien d’étonnant, on sait que cela devient de plus en plus courant que les drones remplissent des missions très précises et peuvent rendre de nombreux services.

Sauf que : alors qu’il est en vol, un corbeau l’attaque… Il a sans doute pensé que le minuscule aéronef livrait du fromage. Attaqué et déstabilisé à de multiples reprises, le drone réussi tout de même à assurer sa mission de livraison de café. C’est aussi cela le monde moderne !

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a décidé de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.