Vidéo insolite : un chef d’orchestre dirige à bras-le-corps sa chorale, c’est techniquement surprenant !

Partons à la rencontre de cette chorale dirigée de main de maître par un chef d’orchestre slovène qui pratique une technique tout à fait originale et surprenante pour que l’interprétation musicale Hey Jude des Beatles corresponde à l’écriture du groupe phare des années 1968 l’un des plus gros succès mondiaux en 45 tours des Beatles avec 8 millions de copies vendues.

Et pour cause, chez nous, on a pour habitude de voir le chef utiliser une baguette mais dans cette vidéo, ce dernier utilise l’un de ses bras et une main pour préciser les nuances (piano, mezzo forte, forte ou encore fortissimo) mais aussi sur le sens de la tonalité.

Une manière tout à fait originale qui donnera peut-être l’envie à certains de nos grands chefs de musique. Une technique avoue-le peu connue dans notre plat pays !

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a décidé de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

Regardez plutôt !