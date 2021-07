Vidéo insolite : maman ours et ses bébés se baignent dans une piscine privée au Canada

Alors qu’une vague de chaleur frappe le Canada ces derniers jours avec plus de 49 degrés, il n’y a pas que les êtres humains qui souffrent de ces hautes températures, il y a aussi les animaux qui cherchent un coin de fraîcheur.

La preuve avec ces images que l’on a découvertes sur le Net, une maman ours et ses deux petits se baignent dans la piscine d’une maison privée pour chercher un peu de fraîcheur. D’après le propriétaire de la piscine qui a filmé la scène, les ours sont restés plus d’une heure sans être effrayés par la présence des humains. C’est qu’ils avaient vraiment besoin de s’hydrater.

" Ce qui est marrant c’est qu’il n’y a personne d’autre à la piscine " relève judicieusement Sara De Paduwa. Des images incroyables qui font froid dans le dos mais par cette chaleur rien ne fait peur. Dans un contexte qui est plutôt super inquiétant, on se demande tout de même comment les ours sont arrivés dans la propriété privée.

►►► A lire aussi Insolite : un chevreuil nage dans le golfe du Morbihan

C’est le post du jour plein de fraîcheur qu’a décidé de partager avec vous Hugues Hamelynck dans le 6/8 et qui cartonne sur la toile.

Regardez plutôt !