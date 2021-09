Vidéo insolite : les grands de ce monde sont-ils chatouilleux ?

Quand on est une personnalité politique, on aime bien se faire remarquer. Quelque soit la manière avec ou sans le sourire. Mais certains d’entre eux ont parfois besoin d’un petit coup de main pour que la magie d'un visage heureux apparaisse. Ne dit-on pas, souriez, la grimace est plus belle !

Eh bien vous aller apprécier ces images extraites de conférences de presse où ils explosent de rire. Dans ce superbe montage vidéo, Joe Biden, Vladimir Poutine et bien d’autres reçoivent des petites chatouilles sur les pieds avec une plume plus vrai que nature, le résultat est époustouflant.

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a décidé de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

Regardez plutôt !