Vidéo insolite : les chiens sont capables de montrer de l’empathie

Pour bien commencer la semaine cette vidéo nous confirmera encore que le chien est le meilleur ami de l’homme. Tout le monde le sait, le rire est le propre de l’homme. Eh bien dans le milieu des animaux, c’est tout aussi possible à en croire ces images insolites.

Et pour cause, ce chien se moque de son maître blessé et il a visiblement beaucoup d’empathie.

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a décidé de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

Regardez plutôt !