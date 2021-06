Vidéo insolite : lequel de ces deux golfeurs réussira le parcours de 18 trous à toute vitesse ?

Dans le domaine du sport, il faut toujours avoir du souffle quelle que soit la discipline. Beaucoup moins médiatisé que le foot, il faut également être très sportif au golf lorsque l’on décide d’être le 1er pour arriver au 18e trou.

On le sait, il y a des sportifs qui font tout et à toute vitesse. La preuve en image, lorsque l’on regarde cette vidéo qui fait le buzz sur la toile. On ne pourra que constater que l’on a ici affaire à deux athlètes.

Une vidéo réalisée par Daniel LaBelle qui s’amuse très régulièrement à faire des détournements de disciplines sportives et cela tombe plutôt bien car c’est la journée internationale du sport.

►►► A lire aussi Vidéo insolite : ce jeune cameraman va plus vite que les compétiteurs

C’est le post du jour qu’a décidé de partager avec vous Hugues Hamelynck dans le 6/8 et qui cartonne sur la toile.

Regardez plutôt !