Vidéo insolite : défendre ses bébés chiens même face à un ours, c’est pour elle tout naturel

Direction la Californie dans la résidence d’une jeune fille se prénommant "Hailey" tout juste 17 ans qui à déjà énormément de courage et surtout beaucoup d’amours pour ses animaux de compagnies que sont les chiens.

Imaginez, vous êtes dans votre maison, entendez vos chiens qui aboient et demandez ce qui peut bien se passer.

Manifestement il y a un animal qui dérange, ce n’est ni un écureuil et cela ne peut pas être un chat. Elle s’inquiète, sort de chez elle et c’est là que cette jeune demoiselle se trouve face à face avec un ours. Visiblement très agressif cet ours qui lui-même a des bébés se rebelle mais sans avoir peur elle repousse l’ours de sa propriété.

En réalité, la femelle ours ne faisait que protéger (aussi) ses bébés.

C’est le post du jour qu’a décidé de partager avec vous Delphine Simon dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

Regardez plutôt !