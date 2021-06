Vidéo insolite : ces ados essayent d’impressionner les filles mais tout ne se passe pas comme prévu

Vous connaissez tous la citation : "qui fait le malin tombe dans le ravin", qui fait la maligne tombe dans la bassine. Dans la vidéo qui circule sur le Net, ce sont deux ados qui veulent impressionner des filles en faisant les gros durs.

Aussi basique soit le scénario vu et revisite à maintes reprises. Quoi de plus simple que de donner un bon coup de pied dans une poubelle en pleine rue pour attirer les regards de ces jeunes demoiselles sauf que tout ne se passe pas comme prévu.

En fait, ces deux jeunes adolescents vont bien se faire mal. Regardez plutôt !

