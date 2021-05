Vidéo insolite : belle complicité entre un maître et son chien dans ce cours de Yoga

On sait que le chien est le meilleur ami de l’homme et la plupart des maîtres aiment bien faire des activités avec leur compagnon à quatre pattes pour se rapprocher l'un de l'autre. Certains vont courir dans les bois faire du "canicross" et d’autres font des activités beaucoup plus calmes.

C'est le cas dans cette vidéo qui cartonne sur la toile, ce berger australien au joli prénom de "Secret", imite à la perfection son maître "Mary" dans un cours de Yoga totalement synchronisé et d’une beauté sans pareil.

C’est le post du jour qu’a décidé de partager avec vous Delphine Simon dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

►►► A lire aussi Le sommeil des chiens, aussi important que celui des humains : les conseils à suivre

Retrouvez Le post du jour tous les jours de la semaine dans Le 6-8, à suivre en télé sur La Une de 6 heures à 8 heures.

Regardez plutôt !