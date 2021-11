Venez fabriquer vos bonbons lors du Brussels Artisanal Workshop

Cette semaine, notre aventurière Veronique Wese vous emmène à la rencontre d'artisans. À l'occasion du Brussels Artisanal Workshop, elle est allée à la rencontre de Sophie Pons propriétaire de la boutique de bonbons fait maison Pappabubble.

Qui n’a jamais rêvé de s’inviter dans les coulisses de ses magasins préférés, d’observer à la loupe les secrets de fabrication, et pourquoi pas de s’y essayer? En novembre, la1èreédition des Brussels Artisanal Workshops (BAW) vous emmène dans les arrière-boutiques du cœur de Bruxelles, à la rencontre de ses commerçants. Pour découvrir, comprendre et éprouver l’artisanat bruxellois autrement, à travers 14 boutiques participantes. C’est l’occasion pour les curieuses et curieux de découvrir les ateliers des créateurs et d’accéder à des lieux qui d’ordinaire échappent à leur regard.

Du 4 au 21 novembre, les boutiques de la Capitale accueilleront le public pour des ateliers participatifs lors des premiers Brussels Artisanal Workshops, pour partager leur passion sous un regard nouveau, inédit et ludique.