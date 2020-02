Une veste emoji pour les cyclistes pour mieux communiquer avec les automobilistes

Un célèbre constructeur automobile américain a sorti une veste pour les cyclistes afin que ceux-ci puissent communiquer plus facilement et plus rapidement aux autres véhicules leurs mouvements afin de diminuer les accidents.

Une veste qui diffuse des emojis selon vos actions à vélo

"Dans les grandes villes, les citadins délaissent de plus en plus les voitures pour les nouveaux moyens de transport que ce soit les trottinettes électriques ou les vélos normaux et vélos électriques mais cela reste en problème puisqu'en Europe il y a 2000 tués par an sur la route, des cyclistes qui disparaissent à cause d'un manque de sécurité et un manque de communication entre les automobilistes et les cyclistes" détaille ainsi Tom Salbeth.

C'est pourquoi un constructeur automobile américain a inventé une veste qui forme des emojis selon vos actions à vélo.

Tom résume : "Cette veste permet de communiquer. Vous êtes cycliste, vous avez un écran sur le dos et des petits boutons sur votre guidon. Vous voulez montrer que vous allez à gauche, plus besoin de lever la main, vous appuyez sur votre petit bouton gauche il y a une petite flèche vers la gauche qui apparaît sur votre veste". Autre exemple cité par le chroniqueur : "quand vous risquez de vous arrêter vous pouvez mettre un petit panneau stop".

Porter une telle veste devrait normalement garantir plus de sécurité pour les cyclistes : "Vous pouvez vous concentrer sur la route et derrière vous vous pouvez communiquer avec les automobilistes" pointe ainsi Tom.

Les emojis sont également modifiables selon les réglages que vous leur donnez.