Une spéciale "Pigeons" sur la médecine ce mercredi à 18h30 sur la Une

c'est l'un des plus grands hôpitaux de Belgique et le plus gros employeur privé du Hainaut : 4500 personnes, 500 médecins

Pour cette nouvelle enquête de "Pigeons sur le terrain", Benjamin Maréchal et toute l'équipe de "On n'est pas des pigeons" vous donnent rendez-vous pour une spéciale "médecine". Direction le Grand hôpital de Charleroi où ils ont élu domicile le temps d'une émission pour nous informer sur les soins de santé.

De nombreuses exclusivités

On assistera à plusieurs surprises et exclusivités au cours de cette émission "vous verrez des images assez impressionnantes pour nous les patients parce qu'on ne voit jamais ça, nous sommes allés au bloc opératoire" lance-t-il.

Il y a 13 salles pourvues d'une technicité incroyable. Entre 80 et 100 opérations y sont réalisées par jour.

"Le médecin qui nous a permis d'assister à cette opération, en avait 10 de prévues sur la journée. On l'a vu le matin, on l'a récupéré le soir. Il avait le même niveau de concentration (...) il y a un niveau de technicité impressionnant" assure l'animateur.

Les Pigeons se sont aussi penchés sur le travail du restaurant de l'hôpital. "Ce qui est impressionnant c'est de voir la chaîne de fabrication des plateaux repas", s'exclame Benjamin.

Il poursuit : "c'est comme pour les chaînes de fabrication de voitures, chaque homme a un poste (...) Il y en a un qui met la purée, un qui met la viande etc. On arrive à sortir en un coup plus de 300 repas pour les patients et le personnel. Il y a un niveau d'attention très précis pour que le diabétique ne reçoive pas le gâteau au chocolat par exemple".

Vous verrez également l'endroit où l'on désinfecte les instruments et l'équipe des Pigeons a tenté d'en savoir plus sur les soins et les délais médicaux. Par exemple le délai pour obtenir une IRM, "dans certains hôpitaux, il faut compter plus d'un an paraît-il" avance l'animateur d'On n'est pas des pigeons.

De nombreux invités seront également présents sur plateau dont Gauthier Salens, Directeur Général du Grand Hôpital de Charleroi, Antonio Renda, chirurgien chef de service, Christine Adam, infirmière en chef, Philippe Dieudonné, chef de restauration et Sylvie Duray, infirmière en chef du service stérilisation.

Rendez-vous ce mercredi 27 novembre à 18h30 sur La Une !