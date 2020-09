Bruno Tummers a analysé dans Le 6-8 les sorties des nouveaux albums de deux noms qui ne sont plus à présenter dans le rock tant francophone qu'anglophone : Jean-Baptiste Guégan et les Rolling Stones.

Nul doute donc que l'esprit de Johnny s'inscrit toujours dans cet album. C'est un sacré défi à relever pour celui qui s'est fait connaître comme 'le sosie vocal de Johnny Hallyday '. Et pourtant, il s'en rapproche encore sur ce second disque analyse Bruno Tummers , avec entre autres le titre Elle s'en va, "qui n'est pas sans rappeler Tu m'oublies" ou encore Sur le bord de la route, proche de Sur le bord des routes.

Le parolier fait notamment chanter Guégan les paroles suivantes : 'Je sais bien d'où je suis, et je ne me prends pas pour un autre / Si lui était jésus, je ne suis qu'un apôtre'.

Pour ce nouveau disque, Jean-Baptiste Guégan a travaillé avec Slimane et Marc Lavoine et aussi avec Michel Mallory , "l'un des paroliers historiques de Johnny Hallyday , qui a fait beaucoup de chansons pour lui dans les années 1970 et même un peu plus tard : Un jour viendra, Le bon temps du rock'n'roll, Toute la musique que j'aime" rappelle Bruno Tummers .

Une réédition de "Goats Head Soup" des Stones

Une rentrée rock'n'roll avec le retour de Jean-Baptiste Guégan et des Rolling Stones - © Atlantic

Un mastodonte du rock est aussi de retour : les Rolling Stones ont en effet annoncé un nouvel album pour cette année. "C'est plutôt rare ces derniers temps, ils ont fait beaucoup d'albums de reprises" indique Bruno Tummers.

En attendant cette sortie, les 'papys du rock' ont sorti début septembre une réédition d'un album culte, qui est déjà bien classé dans les ventes, Goats Head Soup, paru en 1973. Celui-ci contenait l'immense tube Angie. "C'est un titre composé par Keith Richards alors qu'il était en cure de désintoxication" informe Bruno.

Enregistré entre la Jamaïque, Londres, Los Angeles et les Pays-Bas, Goats Head Soup est un album phare des Rolling Stones mais pourtant la presse de l'époque n'avait pas été tendre selon le chroniqueur : "On disait que c'était le déclin du groupe parce que l'album était moins rock que les productions précédentes".

Cette réédition est proposée sous divers formats : un CD, un coffret deux et 4 CD et des éditions vinyles avec des bonus, des démos, et trois titres inédits dont Scarlet avec la participation de Jimmy Page, célèbre guitariste de Led Zeppelin. Figure également, et cela fera manifestement plaisirs aux fans belges, l'enregistrement du concert de Forest National de 1973 où les Stones chantent entre autres Gimme Shelter, Brown Sugar, Jumpin' Jack Flash, et bien sûr Angie, "un concert jamais paru officiellement".

