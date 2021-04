Une piscine se vide en un clin d’œil et provoque un Tsunami dans un parking souterrain

Alors qu’hier nous évoquions "Sky Pool" la plus grande piscine du monde à Londres, nous restons dans l’eau mais à Vila Velha, au Brésil. Ce que vous allez voir sort encore une fois de l’ordinaire et du surnaturel et fait le buzz sur les réseaux sociaux.

La technologie des caméras de sécurité de cette piscine a permis de filmer son effondrement alors qu’elle était située au-dessus d’un garage souterrain. On se croirait dans un véritable Tsunami évoque Hugues. Fort heureusement, personne n’a été blessé mais le véhicule qui se trouvait au rez-de-chaussée juste en dessous de la piscine s’est presque transformé en sous-marin.

