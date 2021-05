Une piscine à 300 mètres de haut : un nouveau projet complètement fou inauguré à Dubaï

300 mètres : c’est la hauteur à laquelle se situe désormais la plus haute piscine du monde. Tom Salbeth vous fait plonger dans le décor de cette luxueuse installation à Dubaï dans la séquence des Buzz du web.

On a l’habitude de voir une piscine enterrée dans le sol. Alors quand on aperçoit un bassin perché à 35 mètres de haut au Royaume-Uni, on a déjà le vertige, mais quand celle-ci culmine à… 300 mètres de hauteur, oserait-on y tremper même le doigt de pied ?

Ce projet vertigineux existe réellement depuis quelques jours à Dubaï, décidément la ville de tous les possibles.