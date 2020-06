Une marque chinoise sort un smartphone qui calcule la température d'un humain ou d'un animal

Récemment, des Chinois de la marque Honor , une filiale de Huawei, ont équipé leur nouveau smartphone Honor Play 4 Pro d'une application de thermomètre infrarouge qui permet donc de calculer la température d'autrui ou sa propre température, un outil plus que bienvenu dans le dépistage du coronavirus.

Tom Salbeth a pointé les vidéos et inspirations d'internet et des réseaux sociaux de la semaine dans Le Journal du Web du 6-8 ce 8 juin dont celle d'une marque de smartphone dérivée de Huawei qui calcule la température, une application bienvenue en pleine crise sanitaire.

Reste à savoir comment garder la distanciation sociale si la prise de température doit se faire tout près de chaque personne. On connaît aussi déjà l'impact d'un smartphone sur le cerveau dans son utilisation prolongée près de celui-ci.

Ce smartphone, sorti début juin 2020, est équipé de la 5G et possède jusqu'à 128 Go de stockage.

L'application se veut très précise. Elle calcule "entre -20 et 100 degrés avec une précision d'un dixième de degré" précise le chroniqueur. Pour calculer cette température, il suffit de poser le smartphone sur le front de la personne concernée et de lancer l'application. Selon le chef de produit Honor, Wei Xiaolong , cette application intégrée à ce téléphone peut autant prendre la température d'un objet, d'une personne ou d'un animal .

Plus de vidéos dans Le Journal du Web

D'autres vidéos ont fait le tour sur la toile comme cet homme qui décapsule une bière avec la vitre de sa voiture et la casse, un député européen qui répond au Parlement en slip sur Zoom, un bar thudinien à domicile, une vidéo de reprise du générique d'Harry Potter sur Tik Tok, un hamac pour dormir en-dessous de son bureau, et la création d'un tabouret sablier.

