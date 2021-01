Une mangeoire connectée pour mieux photographier les oiseaux de votre jardin

Cette création s’appelle Bird Buddy, une application avec une mangeoire connectée d’une entreprise slovène "qui est l’un des gros succès de la plateforme de financement Kickstarter" souligne le chroniqueur. En effet, le projet fait le buzz avec plus de 4 millions de dollars récoltés pour le mettre en circulation. Devant atteindre au moins 50.000 euros, le projet sera donc finalisé et a reçu les contributions de plus de 19.000 personnes assure le site 20 Minutes.

Le confinement a poussé de nombreuses personnes à se ressourcer dans leur jardin et parmi celles-ci, de plus en plus de personnes se sont intéressées à leurs oiseaux, constate Tom Salbeth. On se souvient notamment du succès du Jardin Extraordinaire en avril 2020 version confinée.

Les amateurs d’oiseaux pourront désormais être réactifs à la moindre opportunité de photo de volatiles avec cette mangeoire connectée.