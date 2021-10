Une Lady Gaga classe et sans démesure sur un nouvel album de jazz avec Tony Bennett

D’un côté la star de la variété aux mille artifices et toujours capable de surprendre son public, et de l’autre un crooner qui reste une gloire des années 50 et 60 et toujours aussi pétillant : Lady Gaga et Tony Bennett se rejoignent à nouveau sur Love for Sale et l’association fait des étincelles.

Si le chroniqueur musical de VivaCité Bruno Tummers avait déjà été séduit par le nouvel album d’Ours, l’un des fils d’Alain Souchon, il l’est également par le dernier disque de Lady Gaga, sorti ce 1er octobre.

Alors qu’elle présentait il y a encore un an et demi Chromatica, un album plein d’artifices, avec un excès de paillettes et de perruques, comme elle en a souvent eu l’habitude, elle se plonge désormais dans un répertoire bien plus sobre, sans démesure.