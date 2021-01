Une jolie sortie de route pour cette "Hot Wheels" qui se termine au plafond d'une maison

Vous vous rappelez des "Hot Wheels", on tirait trois fois en arrière puis cela bloquer les roues et dans un circuit elles faisaient des tours dan tous les sens. Eh bien l'internaute Skinny Bowser a eu l'envie de se retourner en enfance et de rejouer avec un circuit Hot Wheels mais...un peu de manière un peu trop violente. Et pour cause, une portion du circuit s'est décrochée et la petite voiture, lancée à pleine vitesse, décolle et se plante dans le plafond !

L'homme va rapidement découvrir que ça peu devenir extrêmement violent. Une sacré surprise mais surtout un beau trou dans le faux plafond!

