Une imprimante 3D construit votre maison en 24 heures !

Une start-up américaine a mis au point un procédé permettant de fabriquer une maison complète à l'aide de l'impression 3D pour 4000 dollars seulement !

Pour ce faire, la jeune entreprise basée au Texas a développé une imprimante 3D de très grande taille. Et pour créer une maison, les ingénieurs ont développé un logiciel permettant de traduire les plans architecturaux de la maison en G-Code, compris et interprété par la machine-outil. Le mélange utilisé pour la construction est un fin mélange de ciment, de sable et de plastifiant.

Les maisons réalisées à l'heure actuelle en une journée font 75 mètres carrés mais des résidences de plus grande surface sont envisagées dans les mois à venir.

Une prouesse technologique épinglée dans la revue de presse geek de Tom Salbeth dans le 6/8 sur la Une Télé !