Une déco minimaliste pour se libérer l'esprit

Si vous voulez faire du tri dans votre maison et par ricochet dans votre vie pour vivre plus heureux, voici le livre qu’il vous faut : " " Home Organising " d’Elodie Wery. Cette jeune Namuroise est Home Organiser depuis 10 ans. Elle aide ainsi les gens à ranger et à organiser leur maison mais bien pus encore, cela va bien au-delà de cela. Selon Elodie, notre maison est le reflet, le miroir de l’âme, elle révèle qui nous sommes intérieurement et influence notre mental.

Facile à dire, moins facile à faire car on le sait, on vit dans une société de surconsommation.

Moins on a de choses, moins on a à ranger, à trier, à réparer et moins on a d'efforts à fournir sur le long terme et du coup, on aura davantage de temps pour s'occuper de soi et de sa famille.

Notre spécialiste élimine et conseille ainsi de ne garder que l'essentiel. Le reste : on le jette, on le recycle, on le donne à des associations, on le vend. Il y a des magasins, des sites de seconde main, il y a l'embarras du choix.

" Le désordre, ça se range pas, ça s'élimine ! Tant que vous n'aurez pas compris que le désordre doit sortir et non pas être déplacé dans l'habitation, vous ne pourrez pas obtenir de résultat !". E. Wery

Elodie Wery est la preuve vivante que l'on peut avoir une maison impeccable peu importe sa situation car elle-même est maman de 4 enfants, elle n'a pas de grenier, pas de cave, elle a un chat, un chien et un mari ! Elle travaille et donne plein de conférences, des formations : tous les ingrédients pour avoir de toutes bonnes raisons d'avoir une maison complètement en désordre. Et bien non !

"Home organising" - Ma méthode en 10 étapes

HOME ORGANISING - ELODIE WERY - © Tous droits réservés

La méthode ?

Ce livre donne envie de se simplifier la vie, de se délester du poids des choses et de se libérer des contraintes qui les accompagnent. On acquiert de nouveaux réflexes, on prend plaisir aux rituels, de plus en plus efficaces et de moins en moins contraignants. On peut suivre cette méthode seul et à petits pas, en équipe, en famille ou se faire aider par un(e) home organiser professionnel (le).

C’est une méthode en 10 étapes qui est proposée par notre experte du rangement et du vivre mieux. Elodie nous donne également plein de conseils via sa page Facebook, son compte Instagram, sa chaîne internet, … "Elodie Thibaut &Co.

C’est très inspirant, c’est un vivier de petites idées qui vont nous permettre de vivre plus libre, plus heureux, plus léger !

Le site en un déclic : elodiewery.be

Sa page Facebook, ICI

"Ma méthode en 10 étapes"