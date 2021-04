Une déco au naturel : découvrez la technique de teinture du Shibori et autres peintures végétales

Retour à la nature ce matin dans Le 6-8 avec Véronique Wese. La chroniqueuse déco nous parle peinture et teinture végétale en déco, et tout particulièrement de la technique dite du Shibori.

Dans le monde de la mode et de la déco, ce qui nous entoure aujourd’hui provient essentiellement de la pétrochimie, les couleurs sont désormais synthétiques. Pourtant, toutes ces couleurs existent de base dans la nature. C’est donc l’heure de la ramener dans votre déco !

A commencer par le Shibori, un art ancestral japonais datant du 12e siècle. "C’est une technique qui permet de décorer des tissus, à la base des vêtements, mais aussi des objets de déco comme des rideaux, des coussins, des torchons, des serviettes à partir d’une teinture naturelle et grâce à des techniques de pliages, torsions et ligotages de coutures", explique la spécialiste déco du 6-8.

A l’origine et comparable à la technique du Tie and Dye apparu dans les années 60-70 avec le mouvement hippie, les motifs que permet le Shibori reviennent à la mode. Mais plus loin que l’esthétisme, cette technique prône un retour à l’essentiel en utilisant des tissus 100% naturels comme du lin ou de la soie et de la teinture végétale, notamment l’indigo ce bleu jeans que l’on connaît, ajoute Véronique en montrant à l’écran le résultat escompté après torsions et séchage du tissu.