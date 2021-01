Une chorale coréenne s’amuse a chanter a capella les jingles d’un système d’exploitation bien connu

Les vidéos qui tournent sur la toile nous réservent toujours autant de surprises avec très souvent des moments que nous avons tous ou presque déjà vécus un jour. Cette fois le post du jour est un peu en lien avec la bande dessinée dont nous parlait Mathieu Van Overstraeten chroniqueur BD du 6/8 qui nous présentait une BD sur le thème de : comment l’informatique a pu se développer ?

Eh bien en voici peut-être l'explication : avec ces jeunes coréens qui imitent de manière remarquable des bruits, notifications, jingles bien connus des utilisateurs de MAC ou de Windows. C’est assez amusant à écouter et vous apprécierez la manière de prendre la pose et la précision de ce qu’il souhaite faire passer comme "message". C’est certain vous allez reconnaître tous ces petits bruits qui pour le coup ici sont bien entendu réalisés avec la bouche.

Une belle pub pour le système d’exploitation en question diront certains mais cela méritait un coup de projecteur sur ces jeunes talents qui ne manquent pas d’idées. Ecoutez plutôt ! Vu en primeur sur Koreus.

