Une chasse au trésor, un ours pompier et des merveilles de la nature... Les enfants sont gâtés !

Dans la chronique de Delphine Simon ce matin dans le 6-8 sur la Une Télé, les enfants ont été gâtés : le jeu Gold Armada, le livre "Un jour je serai un pompier" et l'encyclopédie "Nature. Le catalogue des merveilles".

Gold Armada, une passionnante chasse au trésor Gold Armada - © Tous droits réservés Ce jeu de société destiné à toute la famille passionnera les garçons comme les filles, les parents comme les grands oncles et tantes ! L'idée est d'amasser le plus de pièces d'or possible à coups de stratégie.



La carte qui constitue le plateau de jeu de forme circulaire dénombre pas mal de pontons à traverser. Sur chaque ponton, chacun va essayer d'obtenir les meilleurs combinaisons de dés ! Il s'agit donc d'un jeu basé dans un premier temps sur le hasard, mais surtout sur la stratégie avec l'apprentissage des jeux de dés (associations, brelans, suites, etc.). Attention tout de même de ne pas miser sur une combinaison qui pourrait vous rapporter une tête de mort !

"Un jour je serai un pompier", le coup de coeur de Delphine "Un jour je serai un pompier", le coup de coeur de Delphine - © Tous droits réservés Ca y est, Delphine Simon a grillé sa carte "coup de coeur" de l'année ! Dans ce livre de Quentin Gréban aux Editions Mijade, on suit l'histoire d'Oscar, ce petit ours qui a pour rêve de devenir pompier. Il aimerait être engagé dans la caserne des pompiers d'à côté de chez lui mais il se rend très vite compte que ces pompiers ne font pas attention à lui.



Oscar entre alors dans son imaginaire et à bord de sa petite voiture de pompier, il part à la recherche des gens à sauver. Seulement ce ne sont pas de véritables incendies ! Jusqu'au jour où le magasin de bonbons prend feu et que la propriétaire le prie de sauver son petit chien des flammes, "puisqu'il est un pompier"... Le personnage tellement attendrissant et la qualité des visuels dans un style aquarelle ont séduit Delphine Simon !

"Nature. Le catalogue des merveilles" "Nature. Le catalogue des merveilles" - © Tous droits réservés Publié chez Hachette Enfants, cette "encyclopédie" pour enfant est un véritable travail d'orfèvre : des dessins très fidèles, des explications claires et pointues, des couleurs attrayantes, une approche scientifique pour les petits mais pas seulement... Chaque double page du livre est consacrée à une espèce animale : les ours, les baleines, les dauphins, les ovins, etc. Le jeune bambin et l'adolescent ne manqueront pas d'apprécier !