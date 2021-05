Une cascade à vélo tout-terrain plutôt gênante qui laissera des traces

Avec les beaux jours qui reviennent, vous êtes nombreux à pratiquer le vélo afin de profiter des chemins de RaVel ou des bois pour les plus accros au VTT. Quelle que soit votre envie, il est important de rappeler que le vélo doit être en ordre et de prendre toutes les mesures de sécurité pour éviter la chute.

Dans cette vidéo qui cartonne sur les réseaux sociaux, on ne parlera pas de chute à vélo pour cet adepte mais plutôt du pantalon qui le lâche pour le plus grand plaisir de la personne qui filme. Et ce qui est encore plus gênant c’est que la scène va durer un certain temps et donner lieu à tout une série de jeux de mots sur les traces de " freinage ".

En conclusion, accrochez bien votre pantalon lorsque vous vous baladez à vélo.

C’est le post du jour que Mathieu van Overstraeten a décidé de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

Regardez plutôt !