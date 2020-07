Une BMW vendue accidentellement en ligne pour... 1 euro

D'après le site allemand Automobilwoche, l'homme en question a vendu sa voiture pour 1€. Il avait placé une annonce sur eBay avec le souhait d'en récolter une grosse somme, sa voiture étant estimée à 12.000 euros. "Quand on vend quelque chose aux enchères sur eBay, on doit mettre un prix de réserve, c'est-à-dire le prix minimum en-dessous duquel on ne peut pas enchérir. Le monsieur qui a mis en vente cette voiture sur le site eBay a oublié de mettre ce prix de réserve. Le premier enchérisseur a donc mis un euro, tout le monde a cru que c'était une arnaque donc personne n'a pas surenchéri et au final, à la fin de la période d'enchère, elle est actée à ce prix" rapporte Tom Salbeth.

Bien évidemment, se rendant compte de son erreur, le vendeur s'est opposé à cette vente à temps et tout s'est réglé au tribunal régional supérieur de Francfort. Le vendeur a eu gain de cause, car il aurait bien indiqué la volonté de retirer un grand bénéfice sur la revente en cochant la case "Les offres de vente immédiate sont les bienvenues". D'après le tribunal, c'est la preuve que le propriétaire ne comptait pas vendre sa voiture pour 1€.

Restez donc attentifs lorsque vous mettez quelque chose en vente sur le web !