Une BD biographique qui livre les secrets d'Edgar P. Jacobs, père de "Blake et Mortimer"

Il y a presque 35 ans disparaissait Edgar P. Jacobs , illustre père de Blake et Mortimer. Si de nombreux tomes des aventures de ces deux héros de la bande dessinée belge paraissent encore aujourd'hui, notamment Le Dernier Espadon signé par Jean Vanhamme , que sait-on de la vie et du travail de cet auteur ?

L'histoire d'Edgar P. Jacobs : le rêveur d'apocalypses débute en 1919 à Bruxelles lorsque par une nuit sombre et inquiétante, Edgar et son ami Jacques Laudy se laissent enfermer dans la galerie égyptienne du Cinquantenaire. Ces deux passionnés d'Histoire rêvent de décrypter les hiéroglyphes sans être dérangés par les gardiens.

Tout change lorsqu'en pleine occupation lors de la Seconde Guerre mondiale, les numéros de la série américaine Flash Gordon ne parviennent plus au journal Bravo !. Il doit prendre la relève dans ce magazine et crée sa première bande dessinée inspirée de cette œuvre de science-fiction, Le Rayon U.

Si Blake et Mortimer n'ont presque plus de secrets pour le public, ce dernier découvre comment les œuvres de l'auteur né en 1904 à Bruxelles ont été nourries par ses différentes passions .

Plus d'un point de vue esthétique, le scénario de cet album mélange "à la fois classicisme et fantaisie", à la manière des histoires de Jacobs et l'atmosphère pesante des dessins de cet univers est aussi respectée.

Pour l'expert BD du 6-8, Edgar P. Jacobs : le rêveur d'apocalypses est la biographie "la plus intéressante" consacrée à l'auteur de Blake et Mortimer.

Cette bande dessinée reste cependant destinée aux bédéphiles et aux passionnés de Blake et Mortimer, mais aussi aux férus d'art de d'Histoire. Cette biographie écrite par François Rivière plonge le lecteur "dans les coulisses de la création de plusieurs albums mythiques de Blake et Mortimer mais aussi parce qu'elle raconte la relation un peu trouble entre Jacobs et Hergé".

Le père de Blake et Mortimer a en effet été l'assistant de l'auteur de Tintin, notamment pour Les 7 boules de Cristal et Le Temple du Soleil, sans jamais être crédité d'une partie du travail.

C'est notamment pour cette raison que Jacobs s'est éloigné d'Hergé pour créer de son côté Blake et Mortimer, deux personnages qui ont les traits de deux de ses amis. Le colonel Olrik, ennemi juré du célèbre duo, ressemble quant à lui à Henri Quittelier, ex-mari de la femme de l'auteur belge.