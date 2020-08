Une automobiliste italienne flashée à 703 km/h... en Ford Focus

Les excès de vitesse, malgré les différents radars et lidars installés le long des routes et autoroutes, sont en augmentation en Belgique . Au moment de la réception du PV, il arrive néanmoins que l'on reçoive une petite 'surprise' administrative.

Une Italienne s'est faite flashée avec une Ford Focus à 703 km/h et doit payer 865€ rapporte notamment Tom Salbeth dans ses buzz du week-end dans Le 6-8.

C'est précisément le cas de cette automobiliste italienne flashée au volant de sa Ford Focus, à 703 km/h sur l'autoroute "dans une zone où la vitesse est limitée à 70 km/h" précise Tom Salbeth.

Bien entendu, il s'agit d'une défaillance de l'appareil de contrôle rapporte le journal Il Fatto Quotidiano. Le problème, comme tout est automatisé, c'est que la police a envoyé l'amende relative à cette vitesse.

Résultat, l'automobiliste a reçu cette amende dont le prix s'élève à 850 euros plus 15 euros de frais administratifs. Elle a aussi perdu 10 points sur les 20 que compte le permis italien et celui-ci a été suspendu. La dame essaie d'effacer cette expérience peu agréable en tentant de récupérer ses points et le montant de l'amende qu'elle a été contrainte de verser, "mais elle doit monter tout un dossier pour démontrer qu'elle ne s'est pas faite flashée à 703 km/h".

Giovanni Strogolo, porte-parole du Comité pour le respect du code de la route, a assuré sur Facebook qu'une "compensation adéquate pour les dommages subis" serait reconnue par les juges de Paix.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle histoire arrive. Cela a été le cas en Belgique, où un automobiliste a été flashé à 696 km/h à Quiévrain en avril 2018 au volant d'une Opel Astra rappelle La Voix du Nord.