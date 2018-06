Un week-end à Ostende pour moins de 100 euros !

Pas mal d'activités à faire à Ostende cet été... Des sports nautiques bien sûr... Mais aussi...

The Crystal Ship, le plus grand festival de street art en Europe ! Un parcours à travers la ville à la découverte de peintures murales et autres installations artistiques grandeur nature. A faire à pied ou à vélo.

Ou encore un festival de musique électro sur la plage et une grande expo de sculptures de sable mettant en scène les personnages des contes Disney, Pixar, Marvel et Star Wars.