Un week-end à Naples pour moins de 150€ !

Une mauvaise réputation qui vaut le détour

On dit que Naples est une ville sale et pleine de graffitis mais il y a aussi un superbe centre historique, de très belles rues commerçantes, de charmantes petites places pour prendre l'apéro, des châteaux et le port... pour l'aspect "vacances au bord de la mer".

Pour se loger, les Bed & Breakfast ou Airbnb sont prisés comme dans toutes les grandes villes et offrent des prestations agréables.

Pour se déplacer, il faut privilégier le bus ou le métro. La voiture de location est déconseillée. Beaucoup de circulation et beaucoup de vols dans les parkings publics.