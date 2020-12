Un "true crime" américain et un polar bien belge vivement conseillés pour vos lectures de fin d’année

L’auteure y évoque notamment la corruption policière, la mauvaise image que la famille traînait. Est-on dans le cadre d’un règlement de compte ? Est-ce lié à la mort du fils quelques années plus tôt ou d’un tueur en série qui a sévi dans la région ? Tout est balayé. L’approche systémique est privilégiée puisqu’on prend en considération toutes les approches . "Tout reste très humain et hypercentré sur ces personnes, surtout les survivants comme la famille Bible que Jax Miller a côtoyée et qui ne sait toujours pas ce qui s’est passé", conclut-il, enthousiaste.

"Il y a un vrai travail journalistique, mais c’est écrit sous la forme d’un polar. Durant les premières pages, elle vit comme avec la famille et on relate les dernières heures avant les faits. Vu que c’est un sujet qui l’obsède, elle a rencontré tous les protagonistes : voisins, amis, etc. Elle raconte donc ce qui s’est passé avant et ensuite, elle amène différentes hypothèses", commente le chroniqueur.

© Editions Weyrich

"Voici ce que la Belgique n’osait pas trop faire jusqu’à il y a peu ! Ces polars régionalistes qui affirment une présence bien locale", annonce Michel Dufranne.

Dans "Le roi de la forêt", nous suivons le flic Guillaume Lavallée, 55 ans, sur les hauteurs de Vresse-sur-Semois. Alors que l’activité du policier consister essentiellement à sanctionner des kayakistes ou à aller relever les dégâts causés par les sangliers sur les propriétés, tout bascule lorsqu’on découvre le corps de son épouse dont il est séparé. Coupable désigné, les événements ne plaident pas pour sa cause lorsqu’un autre cadavre lié à l’une de ses enquêtes datant de 1976 est retrouvé sous celui de son épouse. Est-il impliqué ou veut-on lui faire passer un message ?

"Pour un premier roman, c’est une forme qui est à la fois très classique et qui ne cherche pas les effets de manche. Il y a la dimension intéressante de partir à la 1re personne. On est avec ce flic qui vous déroule sa vie. Puis on repart en 1976, on voit ce qui s’y passe et on comprend que les deux vont être liés", analyse le chroniqueur littéraire.

Selon lui, il y a suffisamment de twists et de jeux malins pour qu’on nous perde bien qu’il concède que les puristes relèveront quelques éléments d’incohérence. Par contre, l’ambiance polar est parfaitement décrite : "On vit bien l’Ardenne. L’ambiance de forêt et de petit village. Il y a aussi une dimension nostalgique traitée sur le thème de l’enquête lors du retour en 1976. C’est relativement osé pour un premier roman de jouer sur la temporalité."

Enfin, le critique souligne également les petites références liées au genre que l’auteur a tenté de disséminer. Il conclut : "Avec Weyrich, on a enfin une sorte de marque belge de polar. Grand public, accessible à tous mais qui évoque des images ou encore des expressions de chez nous"