Un style de football qui peut être sympa à regarder pendant l’apéro !

Vous le savez on peut désormais facilement déformer des images avec des logiciels gratuits disponibles sur le Net. Eh bien, nous vous proposons un petit détour sur la toile et sur les réseaux sociaux avec ces images qui une fois de plus sont tout à fait surprenantes. Dans ce cas-ci, une personne s’est amusée à onduler les images d’un match de foot, en l’occurrence : le club de Manchester City. Alors soit vous avez trop bu, soit c’est rigolo. On peut imaginer que les joueurs et l’arbitre dansent. Cela change quand même fort des matchs de foot traditionnels.

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck nous propose ce mardi matin.

Regardez plutôt !