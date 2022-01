Un restaurant éphémère dans un château, pour les amoureux de fondues savoyardes

C’est le genre d’endroit qui fera saliver tout le monde : Le jardin d’hiver. Ce restaurant éphémère à Assesse éveillera tous vos sens et régalera les amateurs de fromages et fondues.

"Vous avez des bons produits, vous mangez bien et le cadre est canon" assure Juliette Grégoire. Le concept est identique chaque année mais change de décor par édition. Cette année, Un instant savoyard s’est installé au château-ferme d’Arche à Assesse, habituellement réservé comme salle de mariages. Il se situe tout près d’un autre restaurant éphémère déjà testé par la chroniqueuse, La Planque.

Autre plus : le prix très abordable. 38€ le menu trois services et avec les boissons en plus, comptez environ 55€ par personne.

► Dépêchez-vous si vous voulez tester : c’est ouvert du jeudi au lundi soir ainsi que les vendredis et dimanches à midi et ce jusqu’au 16 janvier.

► Réservation sur la page Facebook de Jardin d’hiver