Mobilisation partout en Wallonie

Un printemps sans pesticides, c'est possible ! - © Tous droits réservés

Depuis plus de 10 ans, cette campagne annuelle permet de débattre d’un avenir sans pesticides via des événements organisés entre le 20 mars et le 20 juin.

Pour découvrir les activités près de chez vous : http://www.printempssanspesticides.be/fr/trouver-une-activite-

- Des conférences sur les liens entre la santé et l'environnement (au jardin et dans la maison)

- Des démonstrations de méthodes de désherbage alternatives

- Des ateliers de fabrication de pesticides naturels

- Des visites de jardins et de potagers naturels-

- Des projections de films documentaires